Groenlandia, el desconocido territorio autónomo y su marco constitucional

El ataque de Donald Trump a Venezuela y el secuestro de su presidente han supuesto una vulneración del Derecho internacional y han sacudido el tablero geopolítico mundial en este inicio del 2026. Los hechos confirman que la actual administración estadounidense está dispuesta a traspasar cualquier línea para avanzar sus intereses, que no necesariamente coinciden con los de los pueblos afectados. La pregunta resulta inevitable: ¿quién será el siguiente? En los últimos meses, un nombre se repite constantemente en las amenazas de Washington: