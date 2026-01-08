edición general
Groenlandia, el desconocido territorio autónomo y su marco constitucional

El ataque de Donald Trump a Venezuela y el secuestro de su presidente han supuesto una vulneración del Derecho internacional y han sacudido el tablero geopolítico mundial en este inicio del 2026. Los hechos confirman que la actual administración estadounidense está dispuesta a traspasar cualquier línea para avanzar sus intereses, que no necesariamente coinciden con los de los pueblos afectados. La pregunta resulta inevitable: ¿quién será el siguiente? En los últimos meses, un nombre se repite constantemente en las amenazas de Washington:

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
No deja de ser curioso que surgan estos detalles precisamente ahora y no en los últimos 80 años.


Ese cambio, sin embargo, no borró décadas de trato desigual. La relación de Dinamarca con Groenlandia estuvo marcada por políticas claramente paternalistas y racistas, que consideraban la cultura danesa superior y relegaban a la población inuit a ser ciudadanos de segunda. El Derecho aplicado a los groenlandeses de origen inuit difería del que regía para los europeos

