-Papá, ¿por qué el nombre de Groenlandia es como un gruñido? En clase de ingles nos han dicho que en inglés es "Greenland", suena mejor…

-Buena pregunta, hijo. Y la explicación es complicada y sencilla a la vez. Te explico… :

Los ingleses se quedaron con el significado del nombre original. El nombre original en danés, porque Groenlandia pertenece a Dinamarca, es "Grønland", que significa "Tierra Verde". Los ingleses tomaron lo que significaba y lo tradujeron a su idioma. Y "Tierra Verde" en inglés se dice "Greenland".

Mientras tanto, los españoles se quedaron con el sonido del nombre original. El original "Grønland" suena como "groenland", así que los españoles decimos "Groenlandia".

-¿Y cual es mejor, papá?

-¿Mejor? Las dos. Cada una respeta una cosa: una, el significado; otra, el sonido. Las dos respetan algo esencial del nombre original.

-Qué chulo… Gracias, papá.

-Gracias a ti por hacerme pensar, hijo mío.