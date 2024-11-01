edición general
Los gritos desgarradores de una anciana al ser atacada por un oso  

Un oso atacó a una mujer de 82 años que paseaba tranquilamente por la calle en la ciudad de Daisen, al norte de Japón.

janatxan #1 janatxan
Si hubiese tenido un arma, como en los lluesei, podria haberle robado a punta de pistola el coche a la persona que la ha salvado.
#4 lordban
#1 ¿Y si el oso saca un arma qué? No, en este caso es mejor ser feminista, que es sabido que en famoso escenario de oso vs hombre el oso es un amor.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Solo quiere jugar.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Desgarradores, lacerantes, horribles, horrorosos !!!!
