Grindr, ovejas gays y un desfile en Nueva York: así se libraron unos carneros de ser sacrificados

El insólito proyecto “I Wool Survive”, apoyado por Grindr y Rainbow Wool, convierte a los carneros que no se aparean con hembras en iconos fashion… y salva sus vidas ...

