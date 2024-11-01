edición general
Grave Incidente En GitHub De ClawdBot Acaba En Estafa Crypto De $16M

El fundador de ClawdBot, Peter Steinberger, enfrenta una crisis triple tras un rebrand forzado, su cuenta de GitHub fue secuestrada en 10 segundos por estafadores crypto, quienes lanzaron tokens falsos que alcanzaron $16 millones de capitalización antes de colapsar más del 90%, dejando pérdidas millonarias a inversores. Durante el proceso de renombrado, Steinberger cometió un error crítico, liberó los nombres antiguos de GitHub y X antes de asegurar los nuevos.

| etiquetas: github , clawdbot , crypto , criptomoneda , peter steinberger , clawd
3 comentarios
Además:
Vulnerabilidades de Seguridad Críticas
Exposición masiva de credenciales

.Paralelamente al scam, la firma de seguridad blockchain SlowMist descubrió vulnerabilidades críticas, más de 1,000 instancias de ClawdBot expuestas sin autenticación en el puerto 18789, accesibles mediante búsquedas en Shodan.
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
En una ventana de aproximadamente 10 segundos, estafadores crypto que monitorizaban activamente el proyecto tomaron control de las cuentas @clawdbot.


Joder, aquí el que no corre vuela.
#3 Eukherio
#1 A mí me hace más gracia lo de los 16 millones. Ni sospechar ni hostias, meto mi dinero a toda prisa y a ver si me forro o pierdo todo (99,999999% de las veces lo segundo). Normal que los timadores se mueran por el mundo crypto, que encima después no tienen ni a quien reclamar los timados.
