Grave Incidente En GitHub De ClawdBot Acaba En Estafa Crypto De $16M

El fundador de ClawdBot, Peter Steinberger, enfrenta una crisis triple tras un rebrand forzado, su cuenta de GitHub fue secuestrada en 10 segundos por estafadores crypto, quienes lanzaron tokens falsos que alcanzaron $16 millones de capitalización antes de colapsar más del 90%, dejando pérdidas millonarias a inversores. Durante el proceso de renombrado, Steinberger cometió un error crítico, liberó los nombres antiguos de GitHub y X antes de asegurar los nuevos.