Grave brote viral en Cuba: Sanidad recomienda vacunarse

Cuba sufre brotes de dengue, chikungunya y hepatitis. Sanidad insta a vacunarse antes de viajar

YSiguesLeyendo
el poscastrismo es lo que tiene, mientras siguen obligando a sus médicos a hacer "misiones solidarias obligatorias" en países de los que recibe materias primas que no tiene, mientras su propia población se muere de hambre y de epidemias... milicos hijos de la gran puta castristas de mierda!
El_dinero_no_es_de_nadie
Las recomendaciones del departamento que dirige José Manuel Albares fueron actualizadas este miércoles, tras constatar que la situación en Cuba se ha deteriorado sensiblemente, como consecuencia de la acumulación de basuras y el aumento del número de horas que los cubanos se ven privados de electricidad, que inciden en las condiciones higiénicas, según señalaron a Confidencial Digital fuentes conocedoras del momento que vive la isla.
