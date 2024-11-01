edición general
127 meneos
437 clics
Una gran pintada con los nombres de niños gazatíes asesinados por Israel recibe a La Vuelta a España en El Bierzo

Una gran pintada con los nombres de niños gazatíes asesinados por Israel recibe a La Vuelta a España en El Bierzo  

La decimoséptima etapa de La Vuelta ciclista a España afronta este miércoles un recorrido entre la localidad gallega de O Barco de Valdeorras y el puerto berciano de El Morredero, y se volverá a encontrar con protestas por la participación de un equipo israelí en la competición ciclista, que provocaron que este miércoles se tuviera que acortar la etapa en Galicia. El Bierzo ha amanecido con una enorme pintada en la carretera de 40 metros a la altura del kilómetro 75 del recorrido, para manifestar el desacuerdo con permitir la participación.....

| etiquetas: ninos gazatíes muertos , pintada en la carretera , la vuelta españa
63 64 0 K 458 actualidad
16 comentarios
63 64 0 K 458 actualidad
Comentarios destacados:      
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Esta decimoséptima etapa une O Barco de Valdeorras con el puerto berciano de El Morredero, con un recorrido parcialmente afectado por los fuegos del pasado agosto.  media
6 K 87
rendri #13 rendri
#1 las imágenes del helicóptero eran impresionantes y aterradoras. Ya ha pasado un mes y ya los fuegos han quedado en el " pasado informativo" gracias a la Vuelta hoy se podía ver lo que es el monte normal y como ha quedado
1 K 21
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Pero tendrán ideales y sentimientos, algunos si son muñecos de trapo de sus patrón Israeli
0 K 20
#2 DenisseJoel
A ver cuántos ciclistas se detienen a recordar aunque sea unos segundos a esos niños asesinados por los patrocinadores de sus compañeros.
2 K 16
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Ninguno, me parece que en el peloton hay muchos intereses creados.
0 K 20
#5 Katos *
#2 ¿ y porque se va a tener que detener un Ciclista para hacer lo que tú digas?

Mandame una foto cuando llegues con la pintadas de fondo de rodillas y llorando, claro.

Que son ciclistas, no son ni políticos, ni asesinos, ni muñecos de trapo.
0 K 7
#12 imaginateca
¿De los niños yemeníes han dicho cuándo ponen la pancarta?
0 K 10
#14 Beltza01
#12 Puedes empezar tú. Aunque a lo mejor ya has empezado y no lo sé.
0 K 7
Khadgar #15 Khadgar
#12 ¿Cuantas pancartas has puesto tú, para ir dando lecciones a nadie?
0 K 15
Deltaqh #10 Deltaqh
Este es una forma de protestar con la que estoy de acuerdo.
Los ciclistas no tienen que parar, basta con que las imágenes salgan en transmisión del evento.
Si alguno quiere parar, pues mejor.
Si el único que no quiere parar es el de Israel... mejor aún.
0 K 6
#4 Katos
Hipócritas y tarados.
¿¿? Qué cojones tiene que ver el puto genocidio con los ciclista???.
9 K -60
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 supongo que como el veto a equipos ciclistas rusos por la guerra de Ucrania
14 K 173
Asnaeb #8 Asnaeb
#6 Putin está desatado en Gaza.
0 K 10
Eibi6 #9 Eibi6
#4 y con la guerra de Ucrania?{roll}
0 K 9
Urasandi #11 Urasandi
#4 No se si sabes que hay un equipo de un sionistas que quiere blanquear el genocidio.
1 K 22
#16 beltraneja
#4 Bueno que es una carrera de bicis, tampoco esq estén tomando el parlamento.
0 K 7

menéame