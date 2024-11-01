Una gran pintada con los nombres de niños gazatíes asesinados por Israel recibe a La Vuelta a España en El Bierzo  

La decimoséptima etapa de La Vuelta ciclista a España afronta este miércoles un recorrido entre la localidad gallega de O Barco de Valdeorras y el puerto berciano de El Morredero, y se volverá a encontrar con protestas por la participación de un equipo israelí en la competición ciclista, que provocaron que este miércoles se tuviera que acortar la etapa en Galicia. El Bierzo ha amanecido con una enorme pintada en la carretera de 40 metros a la altura del kilómetro 75 del recorrido, para manifestar el desacuerdo con permitir la participación.....
| etiquetas: ninos gazatíes muertos , pintada en la carretera , la vuelta españa
Mandame una foto cuando llegues con la pintadas de fondo de rodillas y llorando, claro.
Que son ciclistas, no son ni políticos, ni asesinos, ni muñecos de trapo.
Los ciclistas no tienen que parar, basta con que las imágenes salgan en transmisión del evento.
Si alguno quiere parar, pues mejor.
Si el único que no quiere parar es el de Israel... mejor aún.
¿¿? Qué cojones tiene que ver el puto genocidio con los ciclista???.