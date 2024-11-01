Un gran 'no' unitario a la guerra

Frente a la locura belicista desatada solo cabe decir no a la guerra, y movilizarse activamente por la paz. Para impedir la muerte de miles de personas y la destrucción de ciudades e infraestructuras; y para evitar una crisis económica mundial pavorosa que produzca inflación, encarecimiento del coste de la vida, cierre de empresas, desempleo, recortes del gasto social, etc (...) Es necesaria una gran convocatoria unitaria que pueda aglutinar a ese 85% de la población que rechaza la guerra en nuestro país con un lema amplio...