Una gran nevada colapsa el tráfico en la sierra de Madrid: la A-1, la A-6 y la AP-6 exigen el uso de cadenas

Una intensa nevada que comenzó a caer sobre Madrid al final de la madrugada y ha continuado durante la mañana está complicando la circulación por toda la sierra. La Dirección General de Tráfico (DGT) avisa de cortes de carreteras y la obligatoriedad de cadenas en algunas vías principales. Las carreteras de la red principal más afectadas son la A-1, la A-6 y la AP-6. En las tres es obligatorio el uso de cadenas para los vehículos más pequeños y está restringida la circulación a los de grandes dimensiones.