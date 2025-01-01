El Gran Museo Egipcio abrirá por fin sus puertas en noviembre (ENG)

Tras más de 20 años de construcción y una creciente expectación, el museo, con un presupuesto de 1.000 millones de dólares, abrirá sus puertas el 1 de noviembre de 2025. Situado a un kilómetro y medio de las emblemáticas pirámides de Giza, el extenso museo de 120 acres ya ofrece a los visitantes un acceso parcial a su colección de más de 100.000 objetos, de los cuales unos 20.000 nunca antes se habían expuesto. La entrada del GEM está coronada por una estatua de 3.200 años de antigüedad del faraón egipcio Ramsés II.
