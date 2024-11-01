edición general
Gran incendio en uno de los centros petroleros más importantes del Golfo Pérsico [eng]

Gran incendio en uno de los centros petroleros más importantes del Golfo Pérsico [eng]

El puerto de Fujairah, uno de los mayores centros mundiales de almacenamiento y transbordo de petróleo y productos derivados del petróleo, fue alcanzado por un ataque iraní. Así lo informó el periódico estadounidense Bloomberg. Como resultado, Vopak, una de las mayores instalaciones de almacenamiento de petróleo, así como una refinería, suspendieron sus operaciones.

alehopio #1 alehopio
Irán ataca el único puerto diseñado para eludir el estrecho de Ormuz y los mercados petroleros ya reaccionan.

www.inkl.com/news/iran-fires-on-the-one-port-designed-to-bypass-the-st

Hay una razón por la que Fujairah es más importante de lo que la mayoría cree. Ubicado en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo de Omán, el puerto se encuentra justo a las afueras de la desembocadura del Estrecho de Ormuz, lo que significa que los petroleros pueden cargar y navegar sin siquiera entrar en la vía fluvial que Irán ha declarado cerrada. Esta ubicación geográfica de circunvalación es precisamente lo que lo convirtió en un objetivo el martes.
alehopio #2 alehopio
Escalofriante la escala de los incendios desatados

x.com/ECSaharaui__/status/2028915427364270460
alehopio #3 alehopio
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán provoca importantes interrupciones en el suministro de petróleo y gas

www.klsescreener.com/v2/news/view/1679379/us-israeli-war-on-iran-cause

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha interrumpido las exportaciones de petróleo y gas natural de Oriente Medio y ha obligado a detener la producción desde Qatar hasta Irak.
maxxcan #4 maxxcan
Por supuesto no estamos preocupados de las consecuencias ecológicas de esta guerra, las emisiones de Co2 y tal pero ya llegarán las consecuencias ya.
Es genial como las acciones de los taraos estos que están a pocos años de morirse van a afectar a la tierra por cientos o miles de años y a las decenas de generaciones en el futuro. Pero claro como ellos se van a morir en cuatro días...
