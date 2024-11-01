Gran incendio en uno de los centros petroleros más importantes del Golfo Pérsico [eng]

El puerto de Fujairah, uno de los mayores centros mundiales de almacenamiento y transbordo de petróleo y productos derivados del petróleo, fue alcanzado por un ataque iraní. Así lo informó el periódico estadounidense Bloomberg. Como resultado, Vopak, una de las mayores instalaciones de almacenamiento de petróleo, así como una refinería, suspendieron sus operaciones.
Hay una razón por la que Fujairah es más importante de lo que la mayoría cree. Ubicado en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo de Omán, el puerto se encuentra justo a las afueras de la desembocadura del Estrecho de Ormuz, lo que significa que los petroleros pueden cargar y navegar sin siquiera entrar en la vía fluvial que Irán ha declarado cerrada. Esta ubicación geográfica de circunvalación es precisamente lo que lo convirtió en un objetivo el martes.
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha interrumpido las exportaciones de petróleo y gas natural de Oriente Medio y ha obligado a detener la producción desde Qatar hasta Irak.
