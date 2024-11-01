Gran incendio en uno de los centros petroleros más importantes del Golfo Pérsico [eng]

El puerto de Fujairah, uno de los mayores centros mundiales de almacenamiento y transbordo de petróleo y productos derivados del petróleo, fue alcanzado por un ataque iraní. Así lo informó el periódico estadounidense Bloomberg. Como resultado, Vopak, una de las mayores instalaciones de almacenamiento de petróleo, así como una refinería, suspendieron sus operaciones.