La gran fiesta del Ratilla: despedida de soltero con esvásticas, una iglesia con policías y un clan para robar cocaína a narcos

El Ratilla y algunos de sus socios en el mundillo ultra compatibilizaban el hooliganismo y el racismo con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, conformando un esquema delincuencial en el que el principal detenido era considerado el «jefe, capo o capitán», por sus secuaces. Una actividad a la que también se dedicaba su antiguo camarada Antonio Menéndez (alias El Niño Skin), con quien pasó de la amistad a una relación nefasta, llegando incluso a protagonizar encontronazos físicos.

XtrMnIO
El Inmundo se escandaliza porque lo organiza el Ratilla, si lo organizase Pelayo de Arteaga y Falcó sería una fiesta chic donde se critica al gobierno sanchista.
silencer
Ya no se ocultan ni avergüenzan de llevar en publico simbolos nazis.

bufff
Fartucu
"Como es la izquierda y menéame de deshumanizadora. No como yo, que humanizo a hostias a cualquiera." Dijo tras la detención.
Bioplástico
Muro de pago
porcogroso
#1 A mí no me sale muro. Puedo leer el artículo entero. :-/
Fartucu
#2 A mi igual.
alcama
#2 Creo que sale o no el muro de pago en funcion de las posibilidades economicas del lector.
karakol
#1 A mí no me sale muro de pago y ojalá me hubiera salido. Vaya montón de mierda perfectamente prescindible.

En tiempos del tito Adolf, todos y cada uno de estos nazis morenitos iban derechitos a las duchas sin pasar por la casilla de salida.  media
