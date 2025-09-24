La gran fiesta del Ratilla: despedida de soltero con esvásticas, una iglesia con policías y un clan para robar cocaína a narcos

El Ratilla y algunos de sus socios en el mundillo ultra compatibilizaban el hooliganismo y el racismo con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, conformando un esquema delincuencial en el que el principal detenido era considerado el «jefe, capo o capitán», por sus secuaces. Una actividad a la que también se dedicaba su antiguo camarada Antonio Menéndez (alias El Niño Skin), con quien pasó de la amistad a una relación nefasta, llegando incluso a protagonizar encontronazos físicos.