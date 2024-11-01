·
main action
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
Pirómanos del recorte
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero
El Tribunal de Cuentas Europeo destapa la gestión negligente y propagandística del PP en la prevención de incendios
Los diputados de Madrid se suben el sueldo por segunda vez en menos de un año, y llegan a un salario base de 3.883,02 euros
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
El Gran Engaño: Cómo las Corporaciones se Saltan las Leyes de Privacidad de la UE
Cómo nos han timado la UE con su supuesta protección de datos, cómo las grandes tecnológicas se aprovechan y cómo volverá a pasar con el IA Act. ¿Hay solución?
privacidad
chatgpt
google
microsoft
databrokers
tecnología
Asimismov
Las leyes están escritas para los roba gallinas, todos los demás, gastan en abogados y cuando son buenos, son carísimos.
