El Gran Engaño: Cómo las Corporaciones se Saltan las Leyes de Privacidad de la UE

Cómo nos han timado la UE con su supuesta protección de datos, cómo las grandes tecnológicas se aprovechan y cómo volverá a pasar con el IA Act. ¿Hay solución?

Asimismov #1 Asimismov
Las leyes están escritas para los roba gallinas, todos los demás, gastan en abogados y cuando son buenos, son carísimos.
