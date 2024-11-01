edición general
La gran desaceleración estadounidense: Casi 9 de cada 10 personas viven en estados afectados por la recesión

La gran desaceleración estadounidense: casi 9 de cada 10 personas viven en estados afectados por la recesión. Veintidós estados más el Distrito de Columbia ya están en recesión o cerca de ella. El empleo se está ralentizando. Los salarios están estancados. Los mercados inmobiliarios están débiles. La industria manufacturera, la agricultura y el transporte están pasando apuros. Las familias tienen menos oportunidades. Las empresas ven cómo caen sus beneficios en las regiones más débiles. Las pequeñas empresas son las que más sufren. EN INGLES

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Mientras las grandes tecnológicas se pasan billones las unas a las otras y parece que todo va bien pero a su vez cortan la creación de empleo con la inteligencia artificial

El ostiazo va a ser antológico
#3 concentrado
No sorprende: Trump llevó a la quiebra alguna de sus empresas, ahora puede llevar a la quiebra a su país. Elegir a los peores para que le ayuden está siendo la clave de su "éxito".
#2 SantanaS
La economía real va como el culo y la bolsa como un tiro, en fin.
