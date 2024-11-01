La gran desaceleración estadounidense: casi 9 de cada 10 personas viven en estados afectados por la recesión. Veintidós estados más el Distrito de Columbia ya están en recesión o cerca de ella. El empleo se está ralentizando. Los salarios están estancados. Los mercados inmobiliarios están débiles. La industria manufacturera, la agricultura y el transporte están pasando apuros. Las familias tienen menos oportunidades. Las empresas ven cómo caen sus beneficios en las regiones más débiles. Las pequeñas empresas son las que más sufren. EN INGLES