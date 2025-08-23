edición general
Gran Bretaña ‘encaminándose hacia el rescate del FMI’(inglés)

Reino Unido se dirige hacia un colapso económico y ayuda del FMI. Las previsiones muestran que el "endeudamiento desenfrenado" ha creado un déficit presupuestario de 50 mil millones de libras, y en caso de acudir al FMI, los pagos de intereses de la deuda solo aumentarían, enviando a Reino Unido a una larga recesión con estanflación. Se espera que para cubrir el déficit, el gobierno británico vuelva a subir los impuestos, a pesar de las advertencias de que esto "frenará aún más el débil crecimiento de Gran Bretaña".

Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Que sigan con los envios de armas a Ucrania y el paguiterismo extremo mientras el pais se cae a trozos. Siempre se puede subir los impuestos un poco mas
#9 omega7767
#3 o apoyando a Israel
ipanies #7 ipanies
El Brexit les ha sentado de puta madre oigan!!
cocolisto #1 cocolisto *
Aunque tiene muro,la entradilla descubre la situación del RU.Un implosión a cámara no tan lenta.
"Se espera que para cubrir el déficit, el gobierno británico vuelva a subir los impuestos, a pesar de las advertencias de que esto "frenará aún más el débil crecimiento de Gran Bretaña".

El profesor Jagjit Chadha, quien recientemente dejó el cargo de director del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y Sociales, declaró que la economía está en riesgo de "colapso":

"No podremos refinanciar la deuda, no podremos pagar las pensiones, los pagos de beneficios se verán dificultados... "
#5 chochis
#1 Cualquier cosa menos meterle mano a los ricos y a la city.
sotillo #14 sotillo
#5 Pero sí se lo van a sacar a los del quiero y no puedo, sin rechistar y con mas votos, sería de tontos
#6 El_Pobrecito_Hablador
Ah, pero son libres de Europa... :troll:
#10 omega7767
#6 pero como Europa, tambien son esclavos de EEUU
#2 cocococo
Brexit
Khadgar #12 Khadgar
Malditos PIGS... ups! :roll:
#13 luckyy
No me lo puedo creer, pero si tienen todo privatizado y han seguido a pie juntillas los postulados del neoliberalismo!!!!!!
#8 omega7767
Farage gana las próximas generales fijo
Narmer #15 Narmer
#8 Farage apenas gana en su zona. Es más, en parte gracias a su radicalismo antieuropeo están como están.
#11 The_real_deal
El mejor sistema falla otra vez
