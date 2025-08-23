Reino Unido se dirige hacia un colapso económico y ayuda del FMI. Las previsiones muestran que el "endeudamiento desenfrenado" ha creado un déficit presupuestario de 50 mil millones de libras, y en caso de acudir al FMI, los pagos de intereses de la deuda solo aumentarían, enviando a Reino Unido a una larga recesión con estanflación. Se espera que para cubrir el déficit, el gobierno británico vuelva a subir los impuestos, a pesar de las advertencias de que esto "frenará aún más el débil crecimiento de Gran Bretaña".
| etiquetas: gran bretaña , rescate , fmi
"Se espera que para cubrir el déficit, el gobierno británico vuelva a subir los impuestos, a pesar de las advertencias de que esto "frenará aún más el débil crecimiento de Gran Bretaña".
El profesor Jagjit Chadha, quien recientemente dejó el cargo de director del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y Sociales, declaró que la economía está en riesgo de "colapso":
"No podremos refinanciar la deuda, no podremos pagar las pensiones, los pagos de beneficios se verán dificultados... "