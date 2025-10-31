edición general
La gran banca española gana el récord de 25.453 millones hasta septiembre, un 7,6 % más

Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto la cifra récord de 25.453 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 7,6 % más que en el mismo periodo de 2024, según los datos recopilados este viernes por EFE. Sólo entre julio y septiembre, estos seis bancos ganaron unos 8.400 millones, que se suman a los más de 17.000 millones que obtuvieron en la primera mitad del año.

2 comentarios
Olepoint #2 Olepoint *
Luegos votáis a los mismos que votan los dueños de la gran banca.. porque son los vuestros, mientras no tenéis ni para pagar el piso e iros de vacaciones.. ¡¡¡ Soís unos hachas !!! ¡¡¡ Ah, pero sois del círculo de la élite !!! xD xD xD xD xD xD
Sandman #1 Sandman
Pues medio rescate en 9 meses... panda de malnacidos.
