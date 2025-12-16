La gran 'ballena' de los fondos de pensiones está a punto de caer sobre la deuda europea y la española se encuentra en zona de peligro

Una gran ballena está a punto de caer sobre el mar de la deuda europea, amenazando especialmente con aplastar a los bonos soberanos a largo plazo. Ese cetáceo no es otro que el conglomerado de fondos de pensiones de Países Bajos, un gigantesco 'mamífero' de 1,7 billones de euros, el mayor de la región, que atraviesa un cambio decisivo con la ventana del cambio de año. El sistema de pensiones neerlandés está experimentando una importante transformación para hacerlo más sostenible ante el envejecimiento de la población. Esto hará que los fondos i
| etiquetas: deuda , fondos , pensiones , europa
