La gran 'ballena' de los fondos de pensiones está a punto de caer sobre la deuda europea y la española se encuentra en zona de peligro

Una gran ballena está a punto de caer sobre el mar de la deuda europea, amenazando especialmente con aplastar a los bonos soberanos a largo plazo. Ese cetáceo no es otro que el conglomerado de fondos de pensiones de Países Bajos, un gigantesco 'mamífero' de 1,7 billones de euros, el mayor de la región, que atraviesa un cambio decisivo con la ventana del cambio de año. El sistema de pensiones neerlandés está experimentando una importante transformación para hacerlo más sostenible ante el envejecimiento de la población. Esto hará que los fondos i

#1 jriguera
Esa noticia no es del todo cierta, el cambio se producirá dentro de un año, no el proximo 1 de enero. Además que hay fondos que ya ha migrado al nuevo sistema y otros todavía están en proceso, y no todo el mundo está de acuerdo con el nuevo sistema. Por ejemplo, una noticia de hoy en la que se advierte que son muy dependientes de la burbuja de la IA: nltimes.nl/2025/12/17/dutch-pension-funds-vulnerable-ai-bubble-43-inve y otra donde se muestra que el nuevo sistema va a penalizar a la gente joven, en especial a las mujeres: nltimes.nl/2025/12/16/new-pension-system-will-negatively-impact-young-
#2 Moteplass
Lo que están es momtando publicidad para creat una necesidad de recortar pensiones que realmente no existe.

Es como lo del clima pre-guerra con Rusia, no se dará, pero con las amenazas de esa posibilidad consiguen malgastar fondos en defensa y otras cosas que dan “sobres”.
