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Grafitean los nuevos trenes de rodalíes antes de estrenarse

Grafitean los nuevos trenes de rodalíes antes de estrenarse  

Los convoyes de Alstom de la serie 452/453 aún no han entrado en servicio y ya están grafiteados.

| etiquetas: rodalíes , graffiti , cataluña
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8 comentarios
9 0 0 K 107 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
No saben apreciar el arte. Está claro.
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#3 Alcalino
Limpiar eso cuesta una salvajada de dinero, que sale de tus impuestos.

Eso no es reivindicación de nada, es vandalismo sin sentido que nos cuesta dinero a todos.

A ver si los encuentran y les cae la multa que merecen.
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Robus #6 Robus
#3 Como usuario de rodalías yo tengo muy claro donde les metería los potes de pintura si los pillase... y luego que pagasen la limpieza, no del tren en que los han pillado, sino de TODOS los trenes.

Coste de limpiar los trenes pintados / número de grafiteros pillados = importe de la sanción a cada grafitero.

Y si no pueden pagarla servicios de limpieza municipales hasta que con el sueldo lo hayan compensado.

Marranos!
2 K 34
Malinois #4 Malinois
Qué falta de palos....en el lomo o en la cartera,el caso es hacer daño.
No hay derecho
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Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Seguro que aparece por aquí algún gilipollas que les ría las gracias a estos subnormales.
1 K 22
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#5 Los hay, ya me he topado con alguno.
0 K 13
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Han mirado si estaban grafiteados antes ya de fabricarse?
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MaRRaldo_1 #7 MaRRaldo_1
cadena perpetua
0 K 6

menéame