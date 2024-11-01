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Grafitean los nuevos trenes de rodalíes antes de estrenarse
Los convoyes de Alstom de la serie 452/453 aún no han entrado en servicio y ya están grafiteados.
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:
rodalíes
,
graffiti
,
cataluña
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#1
cenutrios_unidos
No saben apreciar el arte. Está claro.
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#3
Alcalino
Limpiar eso cuesta una salvajada de dinero, que sale de tus impuestos.
Eso no es reivindicación de nada, es vandalismo sin sentido que nos cuesta dinero a todos.
A ver si los encuentran y les cae la multa que merecen.
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#6
Robus
#3
Como usuario de rodalías yo tengo muy claro donde les metería los potes de pintura si los pillase... y luego que pagasen la limpieza, no del tren en que los han pillado, sino de TODOS los trenes.
Coste de limpiar los trenes pintados / número de grafiteros pillados = importe de la sanción a cada grafitero.
Y si no pueden pagarla servicios de limpieza municipales hasta que con el sueldo lo hayan compensado.
Marranos!
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#4
Malinois
Qué falta de palos....en el lomo o en la cartera,el caso es hacer daño.
No hay derecho
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#5
Macnulti_reencarnado
Seguro que aparece por aquí algún gilipollas que les ría las gracias a estos subnormales.
1
K
22
#8
Un_señor_de_Cuenca
#5
Los hay, ya me he topado con alguno.
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13
#2
Javi_Pina
Han mirado si estaban grafiteados antes ya de fabricarse?
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#7
MaRRaldo_1
cadena perpetua
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Eso no es reivindicación de nada, es vandalismo sin sentido que nos cuesta dinero a todos.
A ver si los encuentran y les cae la multa que merecen.
Coste de limpiar los trenes pintados / número de grafiteros pillados = importe de la sanción a cada grafitero.
Y si no pueden pagarla servicios de limpieza municipales hasta que con el sueldo lo hayan compensado.
Marranos!
No hay derecho