Gracias a una campaña de vacunación intensiva, Nepal elimina la rubéola como problema de salud pública pese a años de pandemia, pobreza y desastres naturales

Nepal se convierte en el sexto país del sudeste asiático en eliminar la rubéola como problema de salud pública, un logro que desafía todos los pronósticos y que ha conseguido gracias a una campaña de vacunación épica.

4 comentarios
#1 tobruk1234
Y aquí tenemos los antivacunas apostando a la ruleta rusa. Felicidades nepal
#2 Marisadoro
#1 Pero kennedyces!
#3 Don_Pixote
#1 la ley debería endurecerse
aquellos que no cumplan el calendario de vacunación obligatorio, no deberían tener acceso a una sanidad pública y gratuita

Lo siento pos esos niños , pero la pela es la pela, y seguro que los padres espabilan y se dejan de magufadas.
#4 R2dC
Dice JFK Jr que le sujetéis el vaso de leche natural sin pasteurizar
