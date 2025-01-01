Gracias a una campaña de vacunación intensiva, Nepal elimina la rubéola como problema de salud pública pese a años de pandemia, pobreza y desastres naturales

Nepal se convierte en el sexto país del sudeste asiático en eliminar la rubéola como problema de salud pública, un logro que desafía todos los pronósticos y que ha conseguido gracias a una campaña de vacunación épica.
aquellos que no cumplan el calendario de vacunación obligatorio, no deberían tener acceso a una sanidad pública y gratuita
Lo siento pos esos niños , pero la pela es la pela, y seguro que los padres espabilan y se dejan de magufadas.