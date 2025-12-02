Graban a un lobo en la carretera de San Isidro

sta mañana se ha avistado un lobo en las inmediaciones de la carretera de San Isidro. Unos conductores han grabado al animal, que se encontraba entre la maleza, y posteriormente han visto un animal muerto en la carretera. La cuestión del lobo no está exenta de polémica en Asturias. Hace unos días, se produjo una sentencia pionera, por la que se ha abierto la puerta a que cazadores asturianos puedan reclamar los daños ejercidos por el lobo a sus perros.