Graban a un lobo en la carretera de San Isidro

sta mañana se ha avistado un lobo en las inmediaciones de la carretera de San Isidro. Unos conductores han grabado al animal, que se encontraba entre la maleza, y posteriormente han visto un animal muerto en la carretera. La cuestión del lobo no está exenta de polémica en Asturias. Hace unos días, se produjo una sentencia pionera, por la que se ha abierto la puerta a que cazadores asturianos puedan reclamar los daños ejercidos por el lobo a sus perros.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Pues igual aun ha tenido suerte el paisano de que lo vio.

Porque tiene pinta de que se iba a bajar a sacar el jabali de la carretera e igual se lleva un susto con el lobo.
#2 Astur_
#1 nunca atacan a los humanos, lo aprendí en meneame
Galero #4 Galero
#2 Pues estás a tiempo de confirmarlo en los libros de zoología o consultarlo con tu biólogo de cabecera.
#5 Astur_
#4 Yo, que vivo en Teverga, ni idea de lobos... nunca vi uno
#6 electroman
#2 Pues la verdad es que huyen de los humanos, y es muy difícil verlos, aunque se piense lo contrario.
#9 Astur_
#6 y es imposible verlos solos, van en manada, lo aprendi aqui tambien
#8 Raúl63
#2 Pero es que en Madriz hay muchos borregos.
efectogamonal #3 efectogamonal
Puede ser un Lobo Checoslovaco, que se han puesto muy de moda y sabemos de sobra el final de la historia {0x1f525}
#7 Astur_
#3 4 pueblos mas abajo del mío, tienen un lobo checoslovaco, que sacan de paseo y es buenisimo
