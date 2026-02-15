·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13874
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
7356
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
5105
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
4746
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
4006
clics
Cómo funciona la inteligencia artificial explicada fácil (sin tecnicismos)
más votadas
322
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
534
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
312
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
502
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha
390
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
20
clics
El Govern catalán condiciona parte de los fondos públicos de los centros de salud a que los médicos no alarguen la duración de las bajas laborales |
Los centros de Atención Primaria recibirán más presupuesto si logran que las bajas de salud mental y osteomusculares no se alarguen excesivamente
|
etiquetas
:
govern
,
centro de salud
,
baja
16
4
0
K
127
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
4
0
K
127
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
tyrrelco
El PSOE y su pogreso, madre mía
10
K
104
#1
Pertinax
*
Illa, Illa... que se te ven las costuras.
5
K
59
#3
snowdenknows
#1
PSOE. Lobo con piel de cordero, pero en meneame piensan que es una oveja más ...
5
K
51
#5
aPedirAlMetro
*
#1
Traduccion:
"os damos financiación si jodeis a los usuarios del servicio, obedeciendo a criterios políticos y no médicos""
Tela marinera
0
K
9
#4
SolidGeorg
No votéis a Vox, que ya está el PSOE tomando sus medidas
1
K
17
#6
Black_Txipiron
Que curioso, si yo le pago a un medico para alargarme la baja es delito pero si sanidad paga para que no me la alargue, no.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"os damos financiación si jodeis a los usuarios del servicio, obedeciendo a criterios políticos y no médicos""
Tela marinera