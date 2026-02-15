edición general
El Govern catalán condiciona parte de los fondos públicos de los centros de salud a que los médicos no alarguen la duración de las bajas laborales |

Los centros de Atención Primaria recibirán más presupuesto si logran que las bajas de salud mental y osteomusculares no se alarguen excesivamente

#2 tyrrelco
El PSOE y su pogreso, madre mía
Pertinax #1 Pertinax *
Illa, Illa... que se te ven las costuras.
snowdenknows #3 snowdenknows
#1 PSOE. Lobo con piel de cordero, pero en meneame piensan que es una oveja más ...
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#1 Traduccion:
"os damos financiación si jodeis a los usuarios del servicio, obedeciendo a criterios políticos y no médicos""

Tela marinera
SolidGeorg #4 SolidGeorg
No votéis a Vox, que ya está el PSOE tomando sus medidas
Black_Txipiron #6 Black_Txipiron
Que curioso, si yo le pago a un medico para alargarme la baja es delito pero si sanidad paga para que no me la alargue, no.
