Gorrón. Diccionario de la lengua española

m. Mec. Espiga en que termina el extremo inferior de un eje o de otra pieza análoga, para servirle de apoyo y facilitar su rotación.

Charles_Dexter_Ward
4. Hombre que trata con gorronas
Ripio
No confundir con el otro tipo de gorrón, aprovechado, vividor, parásito, karmawhore, gorrista, chupón, chupóptero, sablista, sacacuartos, caradura, mogrollo, etc.
