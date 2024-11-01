·
Gorrón. Diccionario de la lengua española
m. Mec. Espiga en que termina el extremo inferior de un eje o de otra pieza análoga, para servirle de apoyo y facilitar su rotación.
|
etiquetas
:
gorrón
,
rae
relacionadas
#2
Charles_Dexter_Ward
4.
Hombre que trata con gorronas
1
K
27
#1
Ripio
No confundir con el otro tipo de gorrón, aprovechado, vividor, parásito, karmawhore, gorrista, chupón, chupóptero, sablista, sacacuartos, caradura, mogrollo, etc.
0
K
20
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
