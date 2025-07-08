Google se niega a eliminar anuncios israelíes que niegan la hambruna en Gaza [Eng]

Israel usa anuncios de Google para promover su narrativa y negar la hambruna en Gaza. Google firmó un contrato de 45 millones de dólares con la Oficina del Primer Ministro israelí para ejecutar una campaña publicitaria digital global que promueva el mensaje del estado israelí en medio del genocidio en curso en Gaza, según la investigación de Drop Site. El gobierno israelí también gastó 3 millones de dólares en una campaña publicitaria con la plataforma de redes sociales X