Google, la inteligencia artificial y el día en que el buscador decidió dejar de ser neutral

Durante años, Google construyó algo extraordinariamente valioso: no solo un producto, sino un hábito cognitivo global. Buscar en Google no era simplemente acceder a información: era confiar en que esa información estaba razonablemente ordenada y filtrada. No era perfecta, de acuerdo, pero sí era suficientemente fiable como para servir de punto de partida. El trabajo de verificación, obviamente, lo tenía que hacer uno mismo (y muchos no lo hacían), pero esa confianza, acumulada durante décadas es el verdadero activo de la compañía.

| etiquetas: google , neutralidad , inteligencia artificial , buscador
ronko #1 ronko
Hay que tener en cuenta, que previo a la aparición de la IA, Google ya había empezado a nerfear el buscador, convirtiéndolo prácticamente en algo parecido a mirar un catálogo o un escaparate.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Google neutral ... .serían los primeros quince días de fundar la empresa.
beltzak #4 beltzak *
"During Google’s ongoing antitrust case, a projection screen briefly showed a slide about changes to its search algorithm.

Former DuckDuckGo executive Megan Gray was in attendance and, in an opinion piece for Wired, said it involved “semantic matching” to generate more shopping-oriented results.

Semantic matching… … makes sense: If you type “feline,” you also get results for “cat.” But Gray’s example of what Google may be doing isn’t simply swapping synonyms:

#3 MPR *
Google (Alphabet) es una empresa y busca rentabilizar su producto usando una típica estrategia empresarial:
- Primero intenta atraer a muchos usuarios con un buen producto aunque sea a costa de tener pérdidas.
- Después intenta rentabilizar esos usuarios "empeorando" el producto (cobrando por lo que antes era gratis, metiendo publicidad donde antes no la había,...) aunque eso implique perder a algunos usuarios (la mayoría de los usuarios son muy conformistas, se resisten a cambiar de compañía a pesar de que esta cambie a peor)

Ha pasado con Google, con Whastsapp, con Netflix, con Amazon, ....

Seguramente estaba planeado desde el principio aunque no se supiera exáctamente el cuando ni el cómo.
