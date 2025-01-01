Google ha revelado al fin cuánta electricidad y agua consume su IA. Las estimaciones no podían estar más erradas

Sabíamos que la inteligencia artificial generativa era un monstruo que estaba obligando a las compañías a hacer grandes inversiones en energía, pero el primer análisis detallado de Google ha puesto las cifras por primera vez sobre la mesa. Gemini consume 0,24 vatios-hora de energía por consulta de media, algo así como ver nueve segundos de televisión.
Que me digan cuánta electricidad y agua consumen sus centros de datos de manera mensual y anual para tener una auténtica perspectiva del consumo y su magnitud.
Pero en esos 9 segundos, ¿cuentan también la energía empleada en la emisión en Torrespaña, o sólo están contando la energía gastada por la tele de casa? Es muy confuso todo.
¿Pueden ponerlo por favor a cuánto tiempo equivale en iluminar un campo de fútbol?