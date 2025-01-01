edición general
Google ha revelado al fin cuánta electricidad y agua consume su IA. Las estimaciones no podían estar más erradas

Sabíamos que la inteligencia artificial generativa era un monstruo que estaba obligando a las compañías a hacer grandes inversiones en energía, pero el primer análisis detallado de Google ha puesto las cifras por primera vez sobre la mesa. Gemini consume 0,24 vatios-hora de energía por consulta de media, algo así como ver nueve segundos de televisión.

Ya parecía que no podían consumir mucho las consultas a la IA gratuitas, bueno, a cambio de nuestros datos y publicidad..
#1 Qué conveniente. Me pregunto por qué querrán tener centrales nucleares. :-P
#1 Ese "mucho" es muy relativo porque se hacen millones de consultas. Sin un contexto mucho mayor no se puede especular sobre su consumo.

Que me digan cuánta electricidad y agua consumen sus centros de datos de manera mensual y anual para tener una auténtica perspectiva del consumo y su magnitud.
#3 Somos muchas personas en el mundo y a poco que consumamos cada uno supone mucha energía. Pero viéndolo comparativamente, parece que con estas cifras consumiremos mucho más con las pantallas que con las consultas a la IA, a no ser que hagamos una consulta a la IA cada pocos segundos. Desde luego no es mi caso.
algo así como ver nueve segundos de televisión

Pero en esos 9 segundos, ¿cuentan también la energía empleada en la emisión en Torrespaña, o sólo están contando la energía gastada por la tele de casa? Es muy confuso todo.

¿Pueden ponerlo por favor a cuánto tiempo equivale en iluminar un campo de fútbol?
#7 Indican en el artículo que es el consumo de energía en 9 segundos de una televisión de 100 W de potencia. Comprobando: 100x9=900 Ws. 900 Ws/3600 = 0,25 Wh. Casi correcto.
Editado
#6 No. 0,24 Wh es una unidad de energía, que se consume por consulta. No necesitas pasarlo a potencia. Con 1 kWh, unidad tipica de energía eléctrica, que cuesta unos 10 céntimos de Euro, responden unas 4.000 consultas.
Me pregunto por qué no pondrán los servidores en países más fríos ? Ahorrarían mucha electricidad y agua en refrigeración.
