Google exigirá la verificación de los desarrolladores para las aplicaciones Android fuera de Play Store [ENG]

Google está reforzando las medidas de seguridad en torno a la distribución de aplicaciones para Android, según anunció la empresa el lunes. A partir del próximo año, Google comenzará a verificar la identidad de los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones en dispositivos Android, y no solo de aquellos que las distribuyen a través de Play Store. Los cambios afectarán a todos los dispositivos Android certificados una vez que entren en vigor, aunque la implementación global será más gradual.

pepel
Y dejará una puerta trasera abierta para que puedan entrar y salir quien a ellos les interese, bajo premisas como exceso de trabajo, mejoras en la actividad de sus IA, etc...
ccguy
Es que no tiene por qué hacerlo, coño. Es mi puto móvil, si quiero instalar algo que me bajo de por ahí es mi problema.
Quien quiera cosas "verificadas" hechas por alguien a quien no le importe identificarse ante Google pues que se vaya al play store.
Lamantua
No lo hace..? Menudo coladero.
Benzo
#1 Eso pasa en la mayoría de SO.
