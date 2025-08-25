Google exigirá la verificación de los desarrolladores para las aplicaciones Android fuera de Play Store [ENG]

Google está reforzando las medidas de seguridad en torno a la distribución de aplicaciones para Android, según anunció la empresa el lunes. A partir del próximo año, Google comenzará a verificar la identidad de los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones en dispositivos Android, y no solo de aquellos que las distribuyen a través de Play Store. Los cambios afectarán a todos los dispositivos Android certificados una vez que entren en vigor, aunque la implementación global será más gradual.