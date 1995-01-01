edición general
Google está dando el paso más importante de su historia: su buscador clásico se difumina para dar paso a las búsquedas por IA

La transformación está en marcha. Millones de personas en todo el mundo están viendo cómo aparece un nuevo botón en la página de inicio de Google, esa misma que ha marcado el pulso de internet durante décadas. No es un añadido secundario ni una pestaña que pase desapercibida. Es el nuevo AI Mode. Con este movimiento, la inteligencia artificial se convierte en protagonista de la experiencia de búsqueda, desplazando la fórmula clásica que ha definido al buscador desde sus orígenes. Y con ello llegan cambios que no solo afectan a los usuarios: t

#1 el_gran_reset
Internet ha muerto, larga vida a internet
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Yo quiero un buscador y mirar yo la información, no que me la mastique una IA. Esto se hunde.
mishagen #6 mishagen
#2 el SEO mató internet.... Y la IA hizo el resto. Google no lo sabe pero acaba de dispararse al pie.
#9 Acabose
#2 ¿ Quién te creés que eres para poder elegir donde informarte?
La IA te llevará a un mundo feliz por las buenas o por las malas.
#4 meneandotela
Si buscador, ese que solamente da resultados de publicitarios principalmente.
santim123 #5 santim123 *
Nos queda volver a 1995? Donde teníamos nuestros favoritos en el navegador para ir a tiro fijo a por algo.

#4 Además totalmente monopolista.
Celtiberock #3 Celtiberock
Cuando busco en google algo, y veo el texto que ahora se genera por defecto con IA es una mierda, y muchas veces tiene errores.
mishagen #7 mishagen
#3 si seleccionas la pestaña web chau IA en los resultados.
Dene #10 Dene
Gran cagada.. estas IAs hacen refritos con cosas que la gente consulta y con páginas que "meten mas ruido" para salir las primeras, pero eso no quiere decir que sean los mejores resultados...
#8 Zerjillo
Como bien apuntan otros. Los resultados de las búsquedas han ido empeorando con el tiempo y llenándose de anuncios. Ahora ya directamente con la vista de IA, es que es una basura.
