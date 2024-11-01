Hace unos meses los colegios de todo el mundo recibieron un aviso de Google: El buscador iba a retirar todas las reseñas de aquellos centros categorizados como “colegios de educación general” (incluyendo a centros de Primaria y Secundaria) a partir del 30 de abril de 2025. El objetivo, según la multinacional, era “evitar comentarios inútiles, desactualizados o maliciosos”. Colectivos que luchan contra el acoso escolar denuncian que esta medida “borra” el rastro de malas prácticas que los centros llevan a cabo cuando se denuncia un caso de bully
Lo resuelves escribiendo tu caso de acoso escolar con el nombre del sitio y subiendolo como libro a amazon