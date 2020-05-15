edición general
Gonzalo Miró da el 'bofetón' del día a Ayuso, con la RAE en la mano, por lo que sucedió en La Vuelta  

"En esta batalla sobre si es o no un genocidio, vamos a leer la definición del mismo. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Lo que está pasando en gaza no es ninguna guerra ni un conflicto, es un genocidio. Ya van por 70.000 muertos, casi 20.000 niños y 52 de esos fallecidos ayer durante las manifestaciones de Madrid. ¿Por qué se indignan tanto los políticos de la derecha con lo que pasó ayer en Madrid y no tanto con lo que está pasando en Gaza..."

Vactor20
A la zorra de la ayuso se la suda, le da igual
4 K 31
kaos_subversivo
#1 no le da igual. Segurisimo que israel ha repartido sobres por Génova y estos venderian a su madre por sobres.
Y Abascal, mas de lo mismo
0 K 11
capitan__nemo
¿Cuales son esas 200 familias para las que gobierna la derecha (PP y VOX)?

Esas seran las que estan detras de lo que hace Ayuso.
0 K 18
yoma
Si el gobierno apoyara a Israel, ellos entonces estarían en contra. Esa es toda la explicación.
0 K 12
BlackDog
Anda, este es el nuevo programa de la televisión propagandistica pública con sus dos nuevos voceros para nada sesgados del PSOE!
0 K 6

