Gonzalo Miró da el 'bofetón' del día a Ayuso, con la RAE en la mano, por lo que sucedió en La Vuelta  

"En esta batalla sobre si es o no un genocidio, vamos a leer la definición del mismo. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Lo que está pasando en gaza no es ninguna guerra ni un conflicto, es un genocidio. Ya van por 70.000 muertos, casi 20.000 niños y 52 de esos fallecidos ayer durante las manifestaciones de Madrid. ¿Por qué se indignan tanto los políticos de la derecha con lo que pasó ayer en Madrid y no tanto con lo que está pasando en Gaza..."