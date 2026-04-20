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Gonzalo Celorio, Premio Cervantes: "La petición de perdón del Gobierno de México fue un despropósito"

El escritor y profesor de la UNAM es una de las grandes personalidades de la cultura mexicana. Antes de recibir el Premio Cervantes, recorre su vida a partir de sus recientes memorias

| etiquetas: gonzalo celorio , premio cervantes , méxico
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1 comentarios
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LokoYo_ #1 LokoYo_
Los gobiernos nos mantienen ocupados con problemas inventados , con tal que no veas la inoperancia de su gobierno
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menéame