Gondomar declara la emergencia municipal por el desbordamiento del río Miñor

El Concello pide colaboración vecinal ante una situación «alarmante» l Concello de Gondomar ha activado este lunes la emergencia municipal por el desbordamiento del río Miñor esta misma tarde. El agua ya inunda todo el espacio de las pistas deportivas del Parque das Cercas y el alcalde, Francisco Ferreira, indica que la situación es «alarmante». El regidor solicitó a los vecinos que no dejen los vehículos en zonas inundables