edición general
2 meneos
51 clics
Golpe internacional a un grupo criminal que robaba solo un modelo de SUV, con detenidos y vehículos sustraídos en Lleida

Golpe internacional a un grupo criminal que robaba solo un modelo de SUV, con detenidos y vehículos sustraídos en Lleida

Accedían a los vehículos con un sistema que hace creer al vehículo que se está desbloqueando con la llave original. Luego se lo llevaban a algún terreno fuera del núcleo urbano y los escondían en unos contenedores junto con otras mercancías de transporte marítimo. Antes del envío a Gambia, modificaban o eliminaban las identificaciones registrales del vehículo, bastidor y documentación para dificultar control de aduanas. La logística requería una muy buena organización y una jerarquía de niveles en que cada uno se encargaba de un paso concreto

| etiquetas: gambia , vehículos , robo , contenedores
2 0 0 K 23 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 23 actualidad
#1 kreator
Aunque no lo pone, Toyota rav4
1 K 29
a69 #2 a69
Si es especie invasora: SUV no me parecía mal que los sacarán de circulación.
0 K 10

menéame