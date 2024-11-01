Golpe internacional a un grupo criminal que robaba solo un modelo de SUV, con detenidos y vehículos sustraídos en Lleida

Accedían a los vehículos con un sistema que hace creer al vehículo que se está desbloqueando con la llave original. Luego se lo llevaban a algún terreno fuera del núcleo urbano y los escondían en unos contenedores junto con otras mercancías de transporte marítimo. Antes del envío a Gambia, modificaban o eliminaban las identificaciones registrales del vehículo, bastidor y documentación para dificultar control de aduanas. La logística requería una muy buena organización y una jerarquía de niveles en que cada uno se encargaba de un paso concreto