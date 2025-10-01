Golpe a Hacienda: la tasación de un inmueble exige visitar su interior

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido una sentencia que refuerza las garantías del contribuyente frente a las valoraciones inmobiliarias de la Administración Tributaria. El fallo establece que el dictamen de un perito de Hacienda, para ser considerado debidamente motivado, debe basarse, como regla general, en una visita personal que incluya tanto el exterior como el interior del inmueble tasado. La mera inspección exterior, acompañada de fotografías, es insuficiente para justificar el valor asignado por la Administración.