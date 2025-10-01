edición general
Golpe a Hacienda: la tasación de un inmueble exige visitar su interior

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido una sentencia que refuerza las garantías del contribuyente frente a las valoraciones inmobiliarias de la Administración Tributaria. El fallo establece que el dictamen de un perito de Hacienda, para ser considerado debidamente motivado, debe basarse, como regla general, en una visita personal que incluya tanto el exterior como el interior del inmueble tasado. La mera inspección exterior, acompañada de fotografías, es insuficiente para justificar el valor asignado por la Administración.

4 comentarios
Torrezzno #2 Torrezzno *
Fenomenal, como con los testigos de Jehová no les abres la puerta y listo. Ambos te quieren por tu dinero
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
abrame el cajon de la ropa interior!!!
#3 Stringerthanks
Es que es de cajón, a principio de año he comprado una casa y me he mudado. Casi 2000 euros más en impuestos de lo que en un principio habia calculado (el año pasado) por que alguien en la administración decidió sin acercarse siquiera al barrio que la casa ahora estaba valorada en 30.000 pavos mas.
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 bueno al menos te puedes consolar que harán un buen uso de ese dinero
