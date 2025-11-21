Golpe a los abusos de Meta. La justicia española sienta un importante precedente al sancionar las tácticas de las plataformas para acaparar la publicidad ‘online’

La prensa española se ha anotado una rotunda victoria ante Meta, el grupo dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. El juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid ha sentenciado que la empresa infringió la ley de protección de datos para tener una ventaja competitiva en la venta de publicidad programática personalizada, tras la demanda presentada por 80 cabeceras de prensa españolas, entre ellas EL PAÍS, agrupadas en la Asociación de Medios de Información (AMI). Meta deberá pagar 542 millones de euros a estos medios, incluidos intereses.