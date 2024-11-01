Golfo de Roses. El hinterland de la colonización griega

La colonización griega por el Mediterráneo occidental constituye uno de los procesos más relevantes de la protohistoria de la península ibérica. En este contexto, la península ibérica se integró en las redes mercantiles helénicas, convirtiéndose en un espacio clave de intercambio entre griegos, comunidades indígenas, fenicios y cartagineses. Dos yacimientos arqueológicos resultan fundamentales para comprender este fenómeno: Ampurias (Emporion) y Rodas (Rhode).