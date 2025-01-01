El Gobierno ya tiene sobre la mesa las 10 ideas finalistas para la resignificación de Cuelgamuros

El Gobierno tiene ya sobre la mesa una decena de propuestas para convertir el ex Valle de los Caídos en un lugar de memoria. El concurso engloba tres encargos: una transformación paisajística y artística, la construcción de un centro de interpretación y un proceso de musealización. Entre estas 10 aproximaciones estará la que finalmente transforme la mayor parte del complejo, en el que los monjes benedictinos y la basílica seguirán presentes. El acta del jurado recuerda que la monumental cruz no es susceptible de ser derribada.