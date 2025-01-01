edición general
4 meneos
30 clics
El Gobierno ya tiene sobre la mesa las 10 ideas finalistas para la resignificación de Cuelgamuros

El Gobierno ya tiene sobre la mesa las 10 ideas finalistas para la resignificación de Cuelgamuros

El Gobierno tiene ya sobre la mesa una decena de propuestas para convertir el ex Valle de los Caídos en un lugar de memoria. El concurso engloba tres encargos: una transformación paisajística y artística, la construcción de un centro de interpretación y un proceso de musealización. Entre estas 10 aproximaciones estará la que finalmente transforme la mayor parte del complejo, en el que los monjes benedictinos y la basílica seguirán presentes. El acta del jurado recuerda que la monumental cruz no es susceptible de ser derribada.

| etiquetas: cuelgamuros , franquismo , memoria histórica
3 1 0 K 41 actualidad
23 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
Comentarios destacados:    
calde #4 calde
La propuesta:

{0x1f4a5} BOOOOMMMM!!!! {0x1f4a5}

:popcorn:
5 K 63
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#4 y si puede ser en domingo, mejor
1 K 20
eltoloco #3 eltoloco
Mientras no se tire la cruz y no se vayan los monjes no habrá resignificación alguna
3 K 41
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#3 Los monjes a la puta calle es lo principal, la cruz y los símbolos franquistas después caerán.
0 K 20
#5 Leon_Bocanegra
#_1 claro que sí pichica! Monumento necrófilo de la izquierda.

Ya me imagino a los de izquierdas alli gritando "queremos ir a .misa, queremos ir a misa.

La puta de oros, la de subnormalidades que suelta la derechusma en esta web . Menos mal que es un nido de rojos. Que si no..  media
3 K 31
#22 Klamp
#5 se nota quien desayuna carajillo todos los putos días desde 1975
0 K 8
g3_g3 #23 g3_g3
Y la mía no la tienen en cuenta?

Yo instalaría propulsores a reacción en la cruz y la enviaría a Jerusalén Oeste, hasta a Franco le gustaría la propuesta con tal de atacar a la conspiración judeomasónica.
0 K 12
The_Ignorator #18 The_Ignorator
¿Tienes 5 años?¿Ves demasiado youtube redes sociales?
"Vaya zascas te has llevado" (en tu cabeza....pero no pasa nada, sigue soñando)
Eso de "campeón" denota no solo falta de educación por tu parte, sino que para haber "Ganado un debate" y segun tu que me he llevado varios "zascas", has perdido los nervios y compostura. No es propio de un "ganador".
0 K 10
The_Ignorator #11 The_Ignorator
#10 Si queda alguno de ellos, o sus descendientes directos y eso supone el recordatorio constante de que en este país democrático puedes montar un golpe de estado seguido de una guerra civil, someter a la poblacion y utilizarles de esclavos para levantar sese monumento a su gloria y honor , y para colmo no tiene ninguna consideración histórica o arquitectónica para ser salvado, pues si.

A parte de que lo que ocurra y hagan en otros lugares me la sopla: llamese Venezuela, Marruecos, EE.UU.,…   » ver todo el comentario
0 K 10
#12 manolo_tenaza *
#11 ¿a ti qué cojones te va a importar solo lo de aquí si tienes el historial lleno de comentarios sobre Israel y Gaza?

www.meneame.net/search?u=The_Ignorator&w=comments&q=israel

A ti lo que te importa es tu ideología y utilizas los muertos para imponer tu relato. Nada más. Pero los muertos y el sufrimiento humano te importan una puta mierda.
2 K -17
The_Ignorator #13 The_Ignorator
#12 Me importa en relación a derechos humanos y como eso nos refleja a nosotros mismos al, internacionalmente y de forma genérica, que permitamos esa salvajada.

Ahora, lo que hagan luego alli y pongan estatuas a Mel Brooks o a Perico de los Palotes, me la suda. O si ponen el pajaporte o si hay un programa de televisión que llevan famosos.
0 K 10
#14 manolo_tenaza
#13 Aplica lo mismo. Los derechos humanos solo te interesa allá donde el relato está alineado con tu ideología. Nada más.
0 K 5
The_Ignorator #15 The_Ignorator
#14 Por cierto, negativo por mentir antes.....reviso mi historial y para hacer tanto comentario de EEUU e Israel la verdad es que solo he encontrado 3 o 4 comentarios en el último mes: uno sarcastico en relacion de EEUU con el resto del mundo (que nos afecta) y otro en relacion con como se comportan los Israelies fuera de sus fronteras. El resto bastante chorri.
0 K 10
#17 manolo_tenaza
#15 Negativo por perder el debate, dirás. Vaya zascas te has llevado.

VEnga, suerte la próxima vez, campeón.
1 K -5
#21 Klamp
#17 esta ese zasca en esta habitación ahora mismo?
0 K 8
#20 Klamp
#12 que manía tienen los muertos de morirse eh, y encima a algunos nos parece mal que sean matados. Pfff que cosas.
0 K 8
millanin #8 millanin
Espero que no desaprovechen la ocasión de usarlo como depósito permanente de residuos nucleares.
Ese monumento tan soso con un resplandorcillo verdoso por la noche ganaría mucho estéticamente.
0 K 8
#19 Klamp
#10 dime uno. Del siglo 20. Después de cristo.
0 K 8
#1 manolo_tenaza
El monumento necrófilo de la izquierda
6 K -58
tusitala #2 tusitala
#1 Cualquier tumba es un monumento necrofilo.
1 K 13
The_Ignorator #9 The_Ignorator
#1 hombre, teniendo en cuenta que fueron de izquierdas casi todos los que con su mano de obra lo levantaron, y a costa de la vida de mas de uno que aun reposa ahí.... Y antes la tenía que ver a diario, pues podre decir que es un mojón fascista ordenado para gloria de ese régimen y que no pinta nada en una sociedad supuestamente democrática excepto como monumento a la vergüenza
0 K 10
#10 manolo_tenaza
#9 Hay muchos monumentos que fueron construidos por esclavos. ¿Los destruimos todos?
0 K 5

menéame