El Gobierno, sobre el futuro de las nucleares: “A las empresas les siguen sin salir los números”

No hay una negociación como tal porque las compañías eléctricas siguen sin presentar una propuesta formal. los números, siguen sin ser competitivos”. Así que considera que las empresas “escenifican ante la prensa” para no aparecer como responsables del fin nuclear cuando el debate real pasa por “una reducción de impuestos y que parte de que los costes del desmantelamiento los paguemos entre todos”. Una solución que el Gobierno rechaza de plano. El plan contempla el cierre ordenado entre 2027 y 2035. Nadie ha planteado eliminar de un plumazo..

"El problema es que no salen las cuentas. “Esos costes no los vamos a trasladar al conjunto de la ciudadanía”, zanjó Groizard, quien negó que se haya producido un incremento de la fiscalidad desde 2019. “Los impuestos del Gobierno central son los mismos que en 2019 y solo ha variado el coste de la gestión del tratamiento de los residuos radioactivos que corresponde a las centrales”."

Es sencillo... a los 40 años terminan su ciclo de vida y tienen que hacerle tantas reformas…   » ver todo el comentario
#3 Muy buen aporte.
#3 Recordemos que este mismo gobierno ha aumentado mucho los impuestos a las nucleares. Normal que no salga rentable.
#6 solcuion se les bajan los impuestos y se acaban las ayudas
#6 De lo que se quejan es del canon de desmantelamiento y tratamiento de residuos... espóiler, no cubrirá los gastos que tendrá que hacer ENRESA.
Yo creo que sí que le salen las cuentas a los grupos mafiosos energéticos....siempre que seamos los pardillos los que paguemos la fiesta.
no entiendo el porqué de no las nacionalizarlas
#2 Una posible razón de no nacionalizarlas es que el proceso de nacionalización no es tan simple ni necesariamente ventajoso. Implicaría que el Estado compre (o expropie, con la correspondiente indemnización) unas infraestructuras cuya vida útil está prácticamente agotada, y que además van a requerir grandes inversiones para su desmantelamiento y la gestión de residuos durante décadas. Nacionalizarlas en este punto sería asumir todos esos costes directamente desde lo público, sin ningún…   » ver todo el comentario
#2 Para qué?

Lo que deben es recuperar las presas.
