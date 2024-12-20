El Gobierno sale al rescate de parte de las renovables para cobrar a pesar de los precios cero o negativos

El Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto que modifica la regulación de las energías renovables, la cogeneración y residuos (RECORE), con el objetivo de mantener la rentabilidad de las instalaciones en un contexto de precios eléctricos cada vez más bajos —incluso negativos— y de reforzar la seguridad del sistema eléctrico nacional. El texto introduce cambios en el RD 413/2014, que afecta a más de 62.000 instalaciones. La medida garantiza que las plantas acogidas al régimen retributivo no vean mermados sus ingresos en horas con precios cero
Hasta ahora, las renovables veían reducida su retribución si su número de horas equivalentes de funcionamiento caía por debajo de un mínimo fijado para cada tecnología. Con el nuevo Real Decreto, esas horas ya no se minorarán en los casos en los que los precios del mercado eléctrico sean nulos durante seis horas consecutivas o más, ni cuando la falta de venta se deba a causas técnicas.
