El Gobierno sale al rescate de parte de las renovables para cobrar a pesar de los precios cero o negativos

El Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto que modifica la regulación de las energías renovables, la cogeneración y residuos (RECORE), con el objetivo de mantener la rentabilidad de las instalaciones en un contexto de precios eléctricos cada vez más bajos —incluso negativos— y de reforzar la seguridad del sistema eléctrico nacional. El texto introduce cambios en el RD 413/2014, que afecta a más de 62.000 instalaciones. La medida garantiza que las plantas acogidas al régimen retributivo no vean mermados sus ingresos en horas con precios cero