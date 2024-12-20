edición general
El Gobierno sale al rescate de parte de las renovables para cobrar a pesar de los precios cero o negativos

El Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto que modifica la regulación de las energías renovables, la cogeneración y residuos (RECORE), con el objetivo de mantener la rentabilidad de las instalaciones en un contexto de precios eléctricos cada vez más bajos —incluso negativos— y de reforzar la seguridad del sistema eléctrico nacional. El texto introduce cambios en el RD 413/2014, que afecta a más de 62.000 instalaciones. La medida garantiza que las plantas acogidas al régimen retributivo no vean mermados sus ingresos en horas con precios cero

#3 Pitchford
Si interpreto bien este párrafo, parece que el cambio sólo afectaría a los pagos adicionales por capacidad, dependientes de las horas anuales de funcionamiento. Es decir, no se les pagaría nada por la electricidad, si generaran en esas horas de precios cero o negativos. Titular engañoso entonces.

Hasta ahora, las renovables veían reducida su retribución si su número de horas equivalentes de funcionamiento caía por debajo de un mínimo fijado para cada tecnología. Con el nuevo Real Decreto, esas horas ya no se minorarán en los casos en los que los precios del mercado eléctrico sean nulos durante seis horas consecutivas o más, ni cuando la falta de venta se deba a causas técnicas.
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
La nueva norma también amplía las obligaciones de control y supervisión. A partir de ahora, todas las instalaciones de generación y almacenamiento deberán estar conectadas a un centro de control y enviar telemedidas en tiempo real al Operador del Sistema, además de recibir consignas de operación. Las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte estarán sujetas a las mismas obligaciones, lo que permitirá una gestión más ágil y precisa del equilibrio eléctrico.
sorrillo #6 sorrillo
Me parece muy correcto que se ayude a las renovables para que sigan siendo rentables dado que son una muy buena herramienta en la lucha contra el cambio climático, lo que es reprochable es que se haga lo opuesto con la nuclear.
rogerius #7 rogerius
#6 ¿Lo opuesto es…?
sorrillo #8 sorrillo
#7

El Gobierno da la puntilla a la nuclear al excluirla de las ayudas del nuevo mercado de capacidad
elpais.com/economia/2024-12-20/el-gobierno-da-la-puntilla-a-la-nuclear

Radiografía de la "asfixia" nuclear: del más de un tercio de 1.500 millones al año por residuos a las dispares ecotasas regionales…   » ver todo el comentario
#2 fremen11
De subir los precios de los excedentes a la gente que vertimos a la red?? De eso han dicho algo?? O como siempre esto es para beneficio de las empresas??
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Los precios de referencia de los excedentes los puedes consultar en Omiel
www.omie.es/es/market-results/daily/daily-market/day-ahead-price

Hay alguna comercializadora que paga el precio de subasta a esa hora -0,01 o que te pagan lo mismo.

Pero nunca te van a pagar más de lo que marque la subasta a esa hora.
#5 fremen11
#4 A mí me lo pagan a 0.07€ y me lo cobran a 0.11, mínimo me lo paguen igual, que yo al igual que ellos tengo una infraestructura
DaniTC #9 DaniTC *
#2 pero si eso es mercado libre xD xD

#5 pero no tienes las mismas obligaciones.
