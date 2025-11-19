El gobierno de los ricos: una lectura desde el republicanismo democrático

Conquistar derechos, reequilibrar la balanza social, forzar a los poderosos a aceptar unas reglas del juego (leyes, instituciones, políticas) que disminuyan la desigualdad y las injusticias… La experiencia histórica enseña que encargar el gobierno a los mega ricos equivale a renunciar a los principios del republicanismo democrático. Los griegos del siglo de Pericles lo tenían claro: el principal enemigo de la democracia se llama oligarquía; el gobierno de los ricos, por los ricos, para los ricos es incompatible con la democracia.