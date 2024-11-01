El Gobierno responde con “triunfalismo” a la reclamación colectiva contra el IMV presentada ante Europa

“Estamos comprometidos con reducir al máximo la pobreza y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha demostrado ser una herramienta poderosa, ya que no es solo una prestación económica, es una inversión en personas con la mirada puesta en el futuro”. Con estas palabras, la ministra Elma Saiz celebraba el pasado 9 de junio los cinco años de IMV. Pocos días después, el Comité Europeo de Derechos Sociales admitía a trámite la reclamación colectiva presentada por la organización ATD Cuarto Mundo.