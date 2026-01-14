El Gobierno regula las imágenes creadas con IA

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que regula el uso de imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) sin autorización y los denominados true crimes. Se considera ilegítimo usar la imagen o la voz de una persona generada, simulada o manipulada con IA con fines comerciales, ya que “se desvincula de la necesidad de que tenga un beneficio económico el que exista una intromisión ilegítima en el derecho al honor”.