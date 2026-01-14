edición general
El Gobierno regula las imágenes creadas con IA

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que regula el uso de imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) sin autorización y los denominados true crimes. Se considera ilegítimo usar la imagen o la voz de una persona generada, simulada o manipulada con IA con fines comerciales, ya que “se desvincula de la necesidad de que tenga un beneficio económico el que exista una intromisión ilegítima en el derecho al honor”.

4 comentarios
ACEC
Desde la ignorancia: Con la legislación actual ¿es legal que un señor haga un retrato mio a óleo o usando Photoshop y lo use con fines comerciales? ¿Es legal que use Gimp para crear una imagen de una cara muy similar a la mía en la que estoy asesinando un gatito y lo difunda por redes sociales? Y en caso de que fuera ilegal, ¿a quien imputan a Adobe, a la comunidad open source, al fabricante de los óleos o al autor de las imágenes?
K
Forni
#2 Resumiendo: lo más seguro es que tengas amparo legal, pero tardarías años en tener una resolución que llegaría tarde y la compensación sería irrisoria. Eso no quita que lo más seguro es que con esta ley siga pasando en gran medida. El reto de cualquier delito relacionado con los medios de comunicación (incluyo cosas como redes y whatsapp) hoy en día es que el perjuicio adquiere grandes dimensiones en plazos inmediatos.
K
Otrebla8002
#2 yo también desde la ignorancia porque no soy de leyes. Supongo que esos casos también serían delito, pero como son más difíciles de crear no se daba el caso de que se produjeran. Ahora con la AI es muchísimo más fácil y se dan muchos más casos (en algunos de ellos con menores), con lo que se regula para que no se desmadre el uso de imágenes privadas por partes de terceros.
K
starwars_attacks
La historia se repite. Los antediluvianos usaron la tecnología para llenar el planeta de violencia (y Dios los tuvo que matar para que no acabaran con todo) Jesús avisó que antes de su venida todo volvería a degenerar igual y que el mundo estaría igual que antes. Pues eso, así usamos la tecnología, para dar por saco.
K

