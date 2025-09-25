edición general
El Gobierno regional se queja de que la Aemet emita avisos por lluvias y luego "no caiga ni una gota"

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha asegurado que hay fallos en los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo en los últimos por lluvias. Y ha matizado que "no desconfían de los técnicos". Esto, añade Ortuño, supone "continuos inconvenientes para el Gobierno regional y los ayuntamientos, porque activamos planes de emergencia, suspendemos clases, fiestas o eventos, y luego comprobamos que podían haberse celebrado con normalidad".

Gry
¿Prefieres que te avisen de un desastre y que luego no pase nada o que no te avisen y pase? :-P
4
pepel
#5 Prefiere la segunda opción. No quiere ser menos que Valencia.
3
ipanies
Es lo que tiene la prevención: haces lo que tienes que hacer y no pasa nada porque has hecho lo que tienes que hacer... nunca sabrás si habría pasado algo si no hubieras hecho lo que tienes que hacer. ;)
4
keizal
#17 Hecho.
1
keizal
#0 ¿Quieres que te corrija "mucia" por "murcia" en las etiquetas? De momento creo que puedo.
1
winstonsmithh
#16 Si porfa, muchas gracias
1
pazentrelosmundos
Peeeero por eso es previsión se prevé no se asegura.
Pero bueno, sabiendo que la gente cuando ve 80% de probabilidad de lluvia no entiende lo que quiere decir, no hay sorpresas con el envío.
1
CharlesBrowson
si, nada mas leyendo el titular todos hemos sabido que semejante paletada era sin duda alguna desde Murcia
2
JackNorte
A algunos 228 muertos no le son suficientes. Algunos quieren igualar a Mazon. De que partido seran.
0
makinavaja
Lo de buscar en el diccionario lo que significa "predicción" ya se lo dejamos para otro día, que es mucho esfuerzo.... :-D
0
Macadam
Garrulos puestos al mando, por curritos garrulos
0
MoñecoTeDrapo
Que se apuesten el bigote (otra vez).
0
ur_quan_master
#2 el bigote de otros concretamente
0
tusitala
Me avisaron de que si jugaba a la ruleta rusa podía morir, pero jugué y no me he muerto.
0
#11 luckyy
Es que hay que ser verdadero hdp para decir esto después de lo que pasó, y esto ocurre por los subnormales que les votan
0
#8 Tiranoc
Hay que entenderles, así no hay quién pueda pedir cita al Ventorro de turno.
0
#12 lordban *
Madre mía que falta le hace al sistema educativo introducir el Trivium. Se solucionaría la mitad de los problemas que tenemos, incluido gente como el tonto este.
0

