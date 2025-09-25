El Gobierno regional se queja de que la Aemet emita avisos por lluvias y luego "no caiga ni una gota"

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha asegurado que hay fallos en los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo en los últimos por lluvias. Y ha matizado que "no desconfían de los técnicos". Esto, añade Ortuño, supone "continuos inconvenientes para el Gobierno regional y los ayuntamientos, porque activamos planes de emergencia, suspendemos clases, fiestas o eventos, y luego comprobamos que podían haberse celebrado con normalidad".