edición general
5 meneos
9 clics
El Gobierno rechaza el recurso de la promotora del Algarrobico contra la expropiación y acerca el momento de su demolición

El Gobierno rechaza el recurso de la promotora del Algarrobico contra la expropiación y acerca el momento de su demolición

Con esta decisión se aceleran las condiciones para que el Estado pueda ocupar los terrenos de su titularidad sobre los que se levanta el hotel ilegal

| etiquetas: algarrobico , demolición
4 1 0 K 52 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 52 actualidad
kintxo #1 kintxo
A ver si es verdad que se acerca la demolición de una vez.
2 K 44
Pacman #2 Pacman
Yo creo que eso se cae de viejo antes de que lo derriben
0 K 12

menéame