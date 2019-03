El Gobierno de Rajoy ofreció a Puigdemont "simular" el referéndum del 1-O

Nieto ha revelado cómo ofrecieron a la Generalitat que simulase el referéndum en lugares no afectados por la prohibición judicial: "Se planteó así, parte de esa manifestación de capacidad de fuerza podría haber sido que se simulara ese referéndum", ha dicho. Las actas de la reunión no reflejan esa oferta. "No hubo el más mínimo gesto de cesión ni de apertura a un diálogo real, llegaron con una idea y se fueron con la misma idea y no hubo margen para que se pudiese hacer ningún planteamiento", ha dicho..