El Gobierno pone límites a la custodia compartida: no podrá concederse si hay "indicios" de que puede afectar emocionalmente a los hijos

El Gobierno va a cambiar la legislación para poner límites a la custodia compartida de los hijos en casos de separación o divorcio, reforzando la idea de que no podrá establecerse cuando haya indicios de que puede perjudicar emocionalmente a los menores. Así se establece en la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros.