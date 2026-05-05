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El Gobierno pone límites a la custodia compartida: no podrá concederse si hay "indicios" de que puede afectar emocionalmente a los hijos

El Gobierno va a cambiar la legislación para poner límites a la custodia compartida de los hijos en casos de separación o divorcio, reforzando la idea de que no podrá establecerse cuando haya indicios de que puede perjudicar emocionalmente a los menores. Así se establece en la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

| etiquetas: custodia compartida , indicios
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9 comentarios
10 2 1 K 106 actualidad
adoctrinacharo #2 adoctrinacharo
Entre esto, legalizar que una maltratadora pueda alienar impunemente, y un largo etc, el padre que vote a esta gente es simplemente gilipollas.
8 K 68
FunFrock #1 FunFrock
Indicios: Una funcionaria alineada decidirá sobre tu hijo en base a sus perjuicios
5 K 39
#3 solojavi
Toda la situación generada en torno a una separación o divorcio va a afectar emocionalmente a los hijos. Eso parece más bien un coladero para justificar que unicamente uno de los progenitores tenga la custodia.
5 K 37
Nihil_1337 #7 Nihil_1337
#3 Según la noticia el progenitor que decida el menor.
0 K 7
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Desandando el camino de la custodia compartida.

Luego que porque, sobretodo, los hombres votan a Vox...
2 K 31
#6 Pitchford
..indicios de que puede teóricamente bajo un escenario desfavorable futuro....
0 K 19
#9 thekeeper
Solo espero que estas locuras no pasen del congreso, es un sin sentido
0 K 10
#8 Druhftgckgtki
Cada vez más en contra de las custodias compartidas. Si te llevas tan mal con tu pareja como para separarte a pesar de los hijos. Continuar teniendo cosas en común tan importantes como la crianza de un hijo no va a traer nada bueno. Al final lo que pasa es: 1. Los problemas que tenías antes los sigues teniendo, con el extra de que ya no debes nada a ti pareja. 2. Uno de los dos cría, el otro obedece. No es una custodia compartida. 3. Cada uno en su tiempo hace lo que cree conveniente. Siguen…   » ver todo el comentario
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