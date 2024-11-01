El gobierno polaco busca prohibir al Partido Comunista

El gobierno polaco ha iniciado un procedimiento para declarar inconstitucional y prohibir el Partido Comunista de Polonia (KPP). El Ministerio Público de Polonia ha solicitado al Tribunal Constitucional la disolución del Partido Comunista de Polonia (Komunistyczna Partia Polski, KPP), argumentando que sus estatutos y su ideología “promueven un sistema totalitario” y, por tanto, violan la Constitución de 1997 (artículo 13), que prohíbe los partidos que en su programa hagan referencia al “totalitarismo nazi o comunista”.