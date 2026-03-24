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El Gobierno pide por carta a Almeida que reconsidere los eventos en el recinto Iberdrola Music, como los de Shakira, por seguridad

Alguien debería recordar lo que puede ocurrir cuando la seguridad se pone por detrás de otros motivos. Se llama Madrid Arena (entre otras cosas).

| etiquetas: conciertos , seguridad
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