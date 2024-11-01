edición general
El Gobierno de Moreno Bonilla castiga a los bomberos forestales por sus declaraciones a El Plural: "Nos han puesto a hacer rutas"

Los trabajadores denuncian que han tomado represalias contra ellos después de informaciones publicadas por este periódico sobre sus condiciones laborales. Voces cercanas a bomberos forestales de Andalucía lamentan que la Junta está tomando represalias contra los trabajadores después de una serie de informaciones que ha publicado en los últimos meses ElPlural.com y que denota las condiciones a las que se enfrentan los operarios.

2 comentarios
pitercio #1 pitercio
Fíjate lo que se puede esperar de esta peña, que no sólo no hagan su trabajo, que malversen el dinero público y que encima perjudiquen el tuyo y tu salud. Otro gran éxito de la administración Monilla.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Y ese es la cara buena del PP.
