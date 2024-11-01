El Gobierno de Moreno Bonilla castiga a los bomberos forestales por sus declaraciones a El Plural: "Nos han puesto a hacer rutas"

Los trabajadores denuncian que han tomado represalias contra ellos después de informaciones publicadas por este periódico sobre sus condiciones laborales. Voces cercanas a bomberos forestales de Andalucía lamentan que la Junta está tomando represalias contra los trabajadores después de una serie de informaciones que ha publicado en los últimos meses ElPlural.com y que denota las condiciones a las que se enfrentan los operarios.