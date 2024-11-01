edición general
40 meneos
62 clics
El Gobierno de Mazón grabó un vídeo del Cecopi que nunca ha entregado a la jueza de la dana

El Gobierno de Mazón grabó un vídeo del Cecopi que nunca ha entregado a la jueza de la dana

Un cámara al servicio de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) de la Generalitat, uniformado con el chaleco rojo oficial del departamento, también grabó imágenes de la reunión clave para la instrucción de la causa que investiga la jueza de la dana. El Centro de Coordinación de Emergencias tiene subcontratada a una productora que le suministra el servicio de soporte audiovisual de las intervenciones que solicita. El operador de cámara, según ha podido saber elDiario.es, grabó aquella tarde recursos...

| etiquetas: mazón , cecopi , dana , grabaciones
34 6 0 K 471 actualidad
5 comentarios
34 6 0 K 471 actualidad
ipanies #2 ipanies
Yo metería a todo el gobierno de Mazón en la cárcel e iría soltandolos conforme demostrarán su inocencia... Ya hay demasiados antecedentes de que no solo gestionan mal si no que mienten todos todo el tiempo tras cada gestión ruinosa que ejecutan :palm:
3 K 43
#3 Tronchador.
#2 Es al revés, es inapelable. Lo que no entiendo es porque no proporcionar las pruebas que se solicitan, o proporcionar información manipulada no se considera desacato, obstrucción a la justicia, y/o prevaricación.
0 K 7
sotillo #4 sotillo
#3 Además cuando todo el mundo sabe, por qué Herrera en la Onda, no se cansa de decirlo, que estás imagines demostrarían la culpabilidad del gobierno de Sánchez y la perfecta actuación de la Comunidad del pp, raro, raro, raro
0 K 11
Xuanin71 #1 Xuanin71
Rápido.
Un martillo
1 K 17
Kleshk #5 Kleshk
#1 "Lo siento pero Pedro Sánchez nos ha robado las cámaras con todo los videos, mi señoría"
0 K 11

menéame