El Gobierno de Mazón grabó un vídeo del Cecopi que nunca ha entregado a la jueza de la dana

Un cámara al servicio de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) de la Generalitat, uniformado con el chaleco rojo oficial del departamento, también grabó imágenes de la reunión clave para la instrucción de la causa que investiga la jueza de la dana. El Centro de Coordinación de Emergencias tiene subcontratada a una productora que le suministra el servicio de soporte audiovisual de las intervenciones que solicita. El operador de cámara, según ha podido saber elDiario.es, grabó aquella tarde recursos...