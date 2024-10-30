·
El Gobierno de Mazón eliminó la Unidad de Emergencias Valenciana porque "no mejoraba ni ampliaba los servicios" (Hemeroteca)
El Ejecutivo de PP y Vox suprimió hace un año el organismo, creado solo unos meses antes por el socialista Ximo Puig.
#3
Bravok1
Derecha = muerte de ciudadanos.
Siempre.
Sin excepción.
5
K
60
#5
ochoceros
#3
Dramatización:
0
K
11
#7
Edheo
#5
Y la lástima... es que pese ser realmente un drama... aún no hay nada que legalmente, les haga absolutamente responsables de nada ante la ley, ni siquiera en estos últimos incendios.
Y la pregunta es... de verdad somos todos tan gilipollas?
Porque si es cierto... aún nos merecemos muchísimo más.
0
K
7
#4
NPCmasacrado
*
Mas que señalar los políticos de turno, que también es señalar al competidor que se lleva beneficios
Mercadona, el jefe de los empresarios hicieron dinero ese día beneficiandose de no cerrar por la DANA
Cuando pierdan clientes veréis si se ponen las pilas
0
K
20
#1
luspagnolu
*
Imagino que habrá salido muchas veces por aquí perro es bueno recordarlo. La noticia es de octubre del año pasado.
0
K
20
#6
luspagnolu
#1
Perro no, pero.
0
K
20
#2
mariKarmo
Luego llora a Papá Sánchez. Como todos los presidentes de las comunidades donde gobierna el PP y tienen algún problema.
2
K
17
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
